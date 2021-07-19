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Гандболистки назвали дискриминацией запрет выступать в шортах вместо бикини

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Tradia/Twitter

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу пожаловалась на дискриминацию из-за запрета выступать на чемпионате Европы в шортах на вместо бикини, передает Verdens Gang.

Спортсменки отмечают, что бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность. Европейская федерация гандбола пригрозила, что дисквалифицирует скандинавскую сборную, если она откажется выступать в бикини.

Менеджерка сборной Франции Валери Николя поддержала норвежек, передает sapo.pt.

«Мы теряем игроков из-за проблем с формой. Также не стоит забывать про дискомфорт, связанный с менструацией. Если ничего не изменится до следующего чемпионата, я буду настаивать на том, чтобы спортсменки одевались так, как им удобно, невзирая на последствия», — заявила Николя.

В матче чемпионата Европы против Испании норвежки сыграли в шортах, за что им грозит штраф от Европейской федерации гандбола.

Ранее футболист «Реала» Марко Асенсио запустил флешмоб после того, как футболистка «Реала» стала жертвой сексизма.

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