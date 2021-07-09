Фетисов назвал главную проблему российского футбола

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

По его словам, 57-летний специалист мог стать удобной мишенью для критики.

«Откуда я знаю, по какой причине Черчесов и РФС договорились о расторжении договора? Может быть, виной всему — неудовлетворительный результат на чемпионате Европы.

Я же не нахожусь ни с той, ни с другой стороны. Я не могу знать, что там происходит. Но проблема не в этом. Проблема в системе нашего футбола — она просто не стимулирует футболистов играть хорошо. Это мое мнение», — цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.