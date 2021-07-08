Созин: причины отставки никто так и не назвал, Черчесов — сакральная жертва

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о том, почему Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Пошла волна после слов Путина про кадровые перестановки, но у нас не осталось спорта высших достижений — нет хоккея, баскетбола, биатлона, забыли про лёгкую атлетику. Но никто не выходит на Красную площадь с мячом и не рубит головы президентам федераций. Черчесов — сакральная жертва. Его убрали, просто потому что кого-то надо назначить виноватым. Хотя причины его ухода никто так и не назвал», — передает слова Созина «Чемпионат».

Напомним резидент страны Владимир Путин высказался о неудачных результатах сборных по футболу и хоккею.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) сообщил о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала.

Ранее экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.