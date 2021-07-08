Плющев оценил шансы «Тампы» выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о шансах «Тампы-Бэй» выиграть третий Кубок Стэнли подряд.

«А почему нет? Они же не закончат играть после второго, они пойдут на третий. С другой стороны, соперники могут по-другому относиться, но, тем не менее, команда достаточно ровная, хорошая. Команда укомплектована игроками, которые очень ценят и уважают друг друга. Ну и средний возраст говорит о том, что у них все впереди. Ну, а как сработает менеджерский корпус «Тампы», насколько они усилятся на следующий сезон. Я не думаю, что они будут статистами на следующий сезон. Почему нет, почему и не третий Кубок?

К любым чемпионам, к любым обладателям больших трофеев в любом виде спорта, будь то хоккей, будь то футбол, баскетбол, любые игровые виды спорта… Конечно, к лидерам относятся по-другому. На них будут настраивается по-другому, на них будут смотреть по-другому», — сказал Плющев «Газете.Ru».

Напомним, «Тампа-Бэй» выиграла второй Кубок Стэнли подряд. Подопечные Джона Купера в финальной серии обыграли «Монреаль» (4:1 в серии).

Ране Владимир Плющев поделился мнением о российских хоккеистах, завоевавших Кубок Стэнли в составе «Тампы-Бэй».