Дасаев считает, что у России не будет много моментов в матче с датчанами на Евро-2020

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи между Россией и Данией на Евро-2020.

«Датчане наверняка захотят победить при своих болельщиках. Будет тяжелая игра. С финнами нам где-то повезло, но с Данией не будет изобилия моментов и ударов у ворот Шмейхеля. Очень важно хорошо сыграть в защите, ведь нас устроит ничья », — цитирует Дасаева «Спорт-Экспресс».

Встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

После поражения от бельгийских футболистов и победы над командой Финляндии сборная России занимает вторую строчку в группе B, имея в своем активе три очка.

Сборная Дании также провела две игры и занимает четверное место, не набрав ни одного очка.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Головин заявил, что отсутствие российских болельщиков не повлияет на игру сборной в матче Евро-2020.