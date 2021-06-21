Жена Федуна: на содержание «Спартака» мы тратим личные деньги

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, почему ее так активно волнуют клубные дела, особенно после ухода из Совета директоров.

«Мы тратим личные средства на содержание клуба, не корпоративные, не бюджетные. Это ответ на вопрос, почему жены других менеджеров клубов молчат. Это не их личные деньги. Им пофиг, заиграл купленный футболист или нет, доработает тренер до конца контракта или уйдет со всеми выплатами через полгода. На их семейном бюджете это никак не отражается, наследство детей не убывает на 10-12 млрд рублей в год», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Салихова объявила о своем решении покинуть состав совета директоров «Спартака» 21 мая. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с немецким специалистом Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившим не продлевать контракт со спартаковцами.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.