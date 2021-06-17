Полиция Мюнхена расследует дело парашютиста с матча Франция — Германия

Полиция Мюнхена расследует дело парашютиста, который приземлился на поле перед матчем Франция — Германия в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«На данный проводится расследование ряда преступлений, предусмотренных, в частности, уголовным кодексом и законом о воздушном движении, — говорится в заявлении полиции.

В свою очередь, организация «Гринпис», активистом которой является парашютист, извинились за то, что протест прошел не по плану. И добавила, что его целью было бросить на поле мяч с протестным посланием, сообщает Bild.

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:0 в пользу французской команды.

«Долой нефть», — гласила надпись на парашюте, также на летательном средстве было написано «Greenpeace».

«Гринпис» — международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде.

В следующем туре Франция сыграет с Венгрией. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Германия встретится с Португалией. Команды выйдут на поле 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Франция — Германия — 1:0

Гол: 1:0 — Хуммельс, 20 (АГ).

Ранее сообщалось, что из-за парашютиста на матче Франция — Германия несколько человек попали в больницу.