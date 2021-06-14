Новый тренер «Спартака» Витория прилетел в Москву
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прилетел в Москву. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
«Я прекрасно знаком со всеми футболистами, уже успел знакомиться с российским чемпионатом. Конечно, лично мы еще ни с кем не виделись, но я с нетерпением жду, что вскоре мы начнем совместную работу», — сказал Витория по прилету в интервью клубному медиа.
Напомним, что столичный клуб объявил о назначении Витории 24 мая. Специалист сменил на посту немца Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт с командой.
Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.
Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал об ожиданиях от работы Руя Витории на посту главного тренера красно-белых
Руй Витория прилетел в Москву и уже дал интервью в качестве нашего тренера ��⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 13, 2021
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