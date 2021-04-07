Игрок «Реала» запустил флешмоб после того, как футболистка стала жертвой сексизма

Футболист «Реала» Марко Асенсио запустил флешмоб после того, как футболистка «Реала» стала жертвой сексизма. Флешмоб моментально стал популярным.

6 апреля вратарь женской команды «Реала» Мария Исабель «Миса» Родригес после гола Марко Асенсио в ворота «Ливерпуля» опубликовала в Twitter коллаж из двух фотографий, где на одной части изображения девушка праздновала на поле почти так же, как на другой части это делал Асенсио. Свой пост Миса сопроводила комментарием «Misma pasión», что можно перевести как «Та же страсть».

В комментариях девушка начала получать сексистские оскорбления и в итоге удалила публикацию. На следующий день об этом узнал Асенсио и опубликовал ту же фотографию в своем Twitter.

«Та же страсть. Пусть ничто и никто не мешает вам говорить то, что вы думаете», — написал Марко.

К флешмобу уже присоединились его партнер по команде Каземиро, социальные сети «Барселоны», «Вольфсбурга», «Леванте» и других клубов из многих стран мира.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Динамо» Кобелев ответил на обвинения в сексизме.