Винисиус назвал победу над «Ливерпулем» лучшим моментом сезона

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы над «Ливерпулем» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Marca.

Подопечные Зинедина Зидана уверенно переиграли «Ливерпуль», которым руководит Юрген Клопп. Встреча проходила в Испании и завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридской команды. Винисиус в этом поединке оформил дубль.

«Очень хорошая победа. Лучший момент сезона. Дубль? Люди извне говорят, я продолжаю работать. Это дает мне силы, необходимые, чтобы в важный момент забить гол.

Мы ничего не позволили создать сопернику и всегда должны играть так же, как сегодня», — заявил футболист.

Примечательно, что в последний раз команды встречались в 2018 году в финале самого престижного еврокубкового турнира. Тогда подопечные Зинедина Зидана также одержали победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.