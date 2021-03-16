Нападающий «Спартака» Ларссон сможет сыграть с «Уралом»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сможет принять участие в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

Как сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter, 23-летний форвард получил мышечное повреждение в игре предыдущего тура против столичного «Динамо», однако уже возобновил тренировки в общей группе.

В нынешнем сезоне РПЛ Ларссон принял участие в 21 матче, отметившись десятью голами и пятью результативными передачами.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 18 марта на «Открытие Арене».

Ранее сообщалось, что форварда «Спартака» Квинси Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства.