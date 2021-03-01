Пахноцкая: российские легкоатлеты стали на шаг ближе к Олимпиаде

Независимый эксперт Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Мария Пахноцкая прокомментировала одобрение дорожной карты по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, еще предстоит много работы для возможности полноценного функционирования организации.

«Российские легкоатлеты стали на шаг ближе к Олимпиаде после принятия дорожной карты. Об этом говорится в самом релизе. С 17 по 18 марта будет рассмотрен вопрос о возможности возобновления получения нейтральных статусов, после чего до десяти атлетов получат шанс выступить на Играх», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поприветствовали согласование процесса по восстановлению ВФЛА.