Ибрагимовича оскорбили на этнической почве во время матча с «Црвеной Звездой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подвергся оскорблениям во время матча 1/16 финала Лиги Европы против белградской «Црвены Звезды», сообщает Balkan Insight.

По информации источника, во время игры шведа, который имеет боснийские корни, оскорбили на этнической почве. Отмечается, что фанат, находившийся в VIP-ложе, использовал выражение, которое многие годы использовалось сербскими националистами.

Представители «Црвены Звезды» принесли Ибрагимовичу извинения и пообещали найти фаната и привлечь его к ответственности.

Встреча между «Црвеной Звездой» и «Миланом», прошедшая в столице Сербии, завершилась со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обнаружил расизма в словах румынского судьи Себастьяна Кольцеску, который обслуживал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом».