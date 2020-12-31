Шведский хоккеист обвинил россиян в грязной игре в матче МЧМ

Форвард молодежной сборной Швеции Александр Хольц поделился мнением об игре российской команды в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года.

После второго периода сборная России вела со счетом 3:2. Перед третьей 20-минуткой шведский хоккеист ответил на вопросы журналиста.

«Много удалений у россиян во втором периоде? Да, они играют грязновато. Должны были дать дисциплинарный штраф и нам 5 минут большинства», — сказал Хольц в эфире телеканала TSN.

Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу россиян. Команда под руководством Ларионова заработала десять минут штрафа. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов оценил работу арбитров встречи.