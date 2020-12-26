Фигуристка Туктамышева может сняться с чемпионата России

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева может не выступить в произвольной программе на чемпионате России, который в эти дни проходит в Челябинске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам ее тренера Алексея Мишина, ее состояние трудно назвать оптимальным, так как последствия коронавирусной инфекции, перенесенной Туктамышевой, остаются серьезными.

Напомним, что 24-летняя фигуристка по итогам короткой программы заняла пятое место.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал судей чемпионата России по фигурному катанию