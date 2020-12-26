Фигуристка Туктамышева может сняться с чемпионата России
Вадим Балканов
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева может не выступить в произвольной программе на чемпионате России, который в эти дни проходит в Челябинске. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам ее тренера Алексея Мишина, ее состояние трудно назвать оптимальным, так как последствия коронавирусной инфекции, перенесенной Туктамышевой, остаются серьезными.
Напомним, что 24-летняя фигуристка по итогам короткой программы заняла пятое место.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал судей чемпионата России по фигурному катанию