Исмаилов — Шлеменко: прекрати доставать моего парня

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко заявил, что готов встретится с Йоэлем Ромеро, которого недавно уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Если Ромеро окажется в России, то этот бой был бы просто бомба! А вы что скажете», — написал Шлеменко в Instagram.

«Прекрати доставать моего парня, Саша», — ответил в комментариях Магомед Исмаилов.



Ранее были названы самые успешные российские спортсмены 2020 года.