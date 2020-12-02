Месси и «Барселона» наказаны за акцию в память о Марадоне

«Барселона» и капитан команды Лионель Месси были оштрафованы за акцию футболиста в память о чемпионе мира 1984 года Диего Марадоне, сообщает Diario Sport.

Во время матча чемпионата Испании против «Осасуны» (4:0) аргентинец, забив мяч, показал ретрофутболку «Ньюэллс Олд Бойз», которую он надел под формой каталонского клуба. Таким образом Месси почтил память Марадоны, который выступал за этот клуб в 1993 году.

За нарушение дисциплинарного кодекса футболист был оштрафован на €600, а «Барселона» — на €350.

Ранее Месси выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.