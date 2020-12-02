Хабиб рассказал о предстоящей встрече с главой UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о предстоящей встрече с главой промоушена Даной Уайтом.

«У меня в голове созрело предложение к Дане. Я хотел заключить контракт с файтпассом, чтобы там показывали наш промоушен. Примерно такой, как у М-1. Хотелось обозначить, сколько боец должен сделать защит, чтобы попасть в UFC», — цитирует бойца «Чемпионат.com».

Нурмагомедов отметил, что его промоушен Eagle Fighting Championship (EFC) может стать площадкой, которая позволит бойцам в дальнейшем перейти в UFC.

Ранее сообщалось, что Хабиб прилетел в Абу-Даби, где запланирована его встреча с главой UFC.