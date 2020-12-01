Российские клубы не могут одержать победу в еврокубках 17 матчей кряду

Российские клубы продлили серию без побед в еврокубках до 17 матчей.

Во встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Ред Булл Зальцбурга» со счетом 1:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также в Лиге чемпионов Россию представляют петербургский «Зенит» и «Краснодар». Московский ЦСКА выступает в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата проведения Лиги чемпионов.