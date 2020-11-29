Наставник ЦСКА Гончаренко рассказал о состоянии травмированных игроков
Андрей Черников
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Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии травмированных игроков Константина Кучаева и Марио Фернандеса, передает РИА «Новости».
«Будем завтра-послезавтра оценивать их состояние. Может быть, к игре с «Вольфсбергом» кто-нибудь из них подойдет», — сказал специалист.
Напомним, 29 ноября армейцы уступили казанскому «Рубину» со счетом 0:1.
Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.