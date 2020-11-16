Харитонов прокомментировал слова экс-депутата Госдумы РФ о его конфликте с Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов прокомментировал слова бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дмитрия Носова о его конфликте с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым, передает Sport24.

Напомним, что драка между Харитоновым и Яндиевым произошла 13-го ноября в Москве. В результате инцидента было возбуждено два уголовных дела.

По словам Дмитрия Носова, при встрече бойцов Яндиев был послан на три буквы, после чего нанес удар по лицу Харитонова.

«Слова Носова — вранье! Была только фраза от Яндиева: «На том свете тебе деньги не понадобятся». После этого он ударил меня. Я не стал бы просто так посылать», — сказал Харитонов.

Ранее сообщалось, что боец UFC Яндиев отправлен в ИВС до избрания меры пресечения.