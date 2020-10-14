Роналду может провести карантин в Италии ради игры с «Барселоной»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть родину и вернуться в расположение итальянского клуба, сообщает журналист Танкреди Пальмери в Twitter.

По информации источника, таким образом футболист сократит время карантина, так как в Италии он составляет десять дней, а не 14. Если к 20 ноября тест на коронавирус даст отрицательный результат, то 25 октября он сможет сыграть в матче чемпионата Италии против «Вероны», а 28 октября выйти на поле во встрече Лиги чемпионов против «Барселоны».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» пошутил над коронавирусом у Роналду.