Плющенко: буду ездить с Трусовой на все соревнования
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Наставник фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко заявил о том, что планирует посещать все старты своей подопечной, передает «Российская газета».
«Я принял взвешенное решение. Очень верю в помощь хореографов, с которыми уже договорились. Это и иностранцы, и лучшие наши. Сейчас сидим, составляем программы, подбираем музыку, думаем над образами», — сказал Плющенко.
Напомним, раньше Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе.
Ранее Плющенко объявил о переходе еще одной ученицы Тутберидзе с четверными прыжками.