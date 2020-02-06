Глава РУСАДА Ганус рассказал об угрозах в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/858/12836858/RIAN_5920178.HR-pic905-895x505-87978.jpg">

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что получал угрозы в России, передает Washington Post.

В октябре прошлого года Ганус признал, что в базу Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения. За это признание, по словам главы организации, ему начали поступать угрозы.

«Я обеспокоен этим. Когда кто-то пытался надавить на меня, я сказал: «Я работаю на национальные интересы. На какие интересы работаете вы?» — поделился он.

Ранее сообщалось, что РУСАДА будет тестировать половину биатлонистов из пула IBU.