Глава РУСАДА Ганус рассказал об угрозах в России
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что получал угрозы в России, передает Washington Post.
В октябре прошлого года Ганус признал, что в базу Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения. За это признание, по словам главы организации, ему начали поступать угрозы.
«Я обеспокоен этим. Когда кто-то пытался надавить на меня, я сказал: «Я работаю на национальные интересы. На какие интересы работаете вы?» — поделился он.
Ранее сообщалось, что РУСАДА будет тестировать половину биатлонистов из пула IBU.