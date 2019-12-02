Медведева и Загитова претендуют на звание самого ценного фигуриста сезона

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) был объявлен конкурс на звание самого ценного фигуриста сезона.

Стоит омтетить, что в список претендентов вошли россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева. Помимо них, на звание претендуют 16-летняя одиночница Алена Косторная, пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, а также фигуристы, выступающие в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Помимо этой номинации, IBU объявил конкурс на награду «лучшему новичку сезона», куда вошли ученики Этери Тутберидзе — 15-летние Александра Трусова и Анна Щербакова, а также подопечный Евгения Рукавицына Макар Игнатов и пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, занимающиеся с Людмилой и Николем Великовыми.

Также будут названы лауреаты в номинациях «Лучшая развлекательная программа», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», «За достижения в фигурном катании».

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