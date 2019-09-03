Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги

<img src="//img.gazeta.ru/files3/439/12621439/0000-pic905-895x505-36519.jpg">

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов ожидает пополнения в семье.

Недавно его жена Анастасия Костенко в инстаграме опубликовала кадры с семейной фотосессии, на которых можно заметить ее округлившийся живот.

«Любовь творит чудеса», — подписала фотографии вторая вице-мисс Россия 2014 года.

Подозрения о том, что чета Тарасовых ждет прибавления появились у фанатов тогда, когда они всей семьей отправились в отпуск в Италию.

В инстаграме спортсмена также появились фотографии с беременной женой.

«Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — подписал совместные снимки экс-игрок «Локо».

У пары уже есть один ребенок. В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.

Ранее сообщалось, что футболист показал жену в «домашнем» и с полиэтиленовым пакетом на волосах.