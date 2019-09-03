Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов ожидает пополнения в семье.
Недавно его жена Анастасия Костенко в инстаграме опубликовала кадры с семейной фотосессии, на которых можно заметить ее округлившийся живот.
«Любовь творит чудеса», — подписала фотографии вторая вице-мисс Россия 2014 года.
Подозрения о том, что чета Тарасовых ждет прибавления появились у фанатов тогда, когда они всей семьей отправились в отпуск в Италию.
В инстаграме спортсмена также появились фотографии с беременной женой.
«Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — подписал совместные снимки экс-игрок «Локо».
У пары уже есть один ребенок. В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Ранее сообщалось, что футболист показал жену в «домашнем» и с полиэтиленовым пакетом на волосах.