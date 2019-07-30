Каррера: Самедов был молчаливым лидером «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу решения экс-хавбека сборной России и столичного клуба Александра Самедова завершить игровую карьеру, передает Sport24.

Специалист назвал полузащитника профессионалом, который всегда был верным и честным.

«Я Самедова всегда называл просто Сэм. С ним проработал два года. Если честно, я считаю, что он настоящий профессионал. Всегда с уважением относился к решениям тренера, на поле отдавал себя на все сто процентов. Думаю, он был молчаливым лидером команды. Вообще, в первую очередь, он был честным человеком, очень верным. Хочу пожелать ему и его семье всего самого хорошего», — сказал экс-наставник «Спартака».

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» Фернандо перешел в китайский «Бэйцзин Гоань».