Квят поведал о первой встрече с дочерью

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от встречи с новорожденной дочерью, передает »Чемпионат.com».

В ночь перед воскресной гонкой 27 июля его девушка родила девочку.

«Вернулся домой прошлым вечером и сразу отправился в госпиталь, чтобы встретиться с новорождённой дочерью. Было очень здорово увидеть ее в первый раз, это очень сложно описать словами. Отцовство — это что-то большее, чем просто слова», — рассказал Даниил в своем влоге.

Стоит отметить, что 28-го числа Квят финишировал на третьей позиции в гонке Гран-при Германии.

Для россиянина этот подиум стал третьим в карьере и первым в составе итальянской команды «Торо Россо».

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» не будет менять Гасли на Квята.