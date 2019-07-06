Рудковская заявила об изгнании полтергейста из дома Плющенко

Продюсер Яна Рудковская разобралась с привидением в ее особняке, сообщает «Комсомольская Правда».

Напомним, ранее Рудковская пожаловалась на мистические события, которые происходят в доме.

Телеведущая регулярно слышала странный шум в доме, как-то раз резко открылась дверь в комнату Гном Гномыча (шестилетнего сына Саши), которая обычно требует усилий для этого, а также был слышен злой смех игрушки, которую даже не получилось найти.

Для изгнания потусторонних сил пришлось вызвать православного батюшку.

«Нам помог освятить дом отец Дмитрий, который нас венчал с Женей. Саша ему помогал, все рассказал, показал. Отец Дмитрий провел в нашем доме три часа. Пока все нормально. Полтергейст пропал. Разыграть нас никто не мог, персонал подтвердит. Пока загадывать не буду. Однако антиквариат не планирую убирать», — сказала Рудковская.

Ранее Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой.