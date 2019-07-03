Бразильской девушке-рефери сделали непристойное предложение

Судья из Бразилии Фернанда Коломбо получила предложение сексуального характера, сообщает Sport24.

Недавно в сети появилось видео, на котором она решила подшутить над одним из футболистов и вместо желтой карточки, демонстративно достала носовой платок.

Возросшая популярность привела к неприятным моментам. Девушка выложила в инстаграме скриншот письма, поступившего на ее адрес. Фернанде предложили встречаться с клиентами от 30-40 лет, которых в письме характеризуют как умных, образованных и уважительных мужчин.

Коломбо назвала поступившее предложение сексуального характера аморальным и призвала отнестись к ней с уважением.

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