Постановление по делу Кокорина и Мамаева перешло в Пресненский суд

Адвокат футболиста клуба «Краснодар» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что постановление Мосгорсуда, который отклонил апелляцию игрока, перешло в Пресненский районный суд, передает «СЭ».

Отбытие полузащитника и соучастников в колонию произойдет после того, как постановление придет в столичный СИЗО-2 «Бутырка».

«Постановление Мосгорсуда пришло в районный суд. Еду его забирать», — сказал он.

Недавно стало известно, что Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл — к 1 году и 6 месяцам.

Они признаны виновными по делу о двух драках, которые произошли 8 октября 2018 года. В результате инцидентов пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Ранее Кокорин написал письмо-обращение к болельщикам.