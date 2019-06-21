Чемпиона Азии в беге с препятствиями отстранили на четыре года

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Чемпиона Азии в беге на 3000 метров с препятствиями Хоссейна Кейхани отстранили на четыре года из-за допинга, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), иранца дисквалифицировали за использование запрещенного вещества — эритропоэтина (ЭПО). Результаты легкоатлета в период с 21 апреля по 21 мая 2019 года были аннулированы.

Сообщается, что срок отстранения спортсмена отсчитывается с 21 мая этого года.

Кейхани завоевал титул чемпиона в 2017 году. Он также занял первое место на чемпионате Азии в помещении 2018 года. На его счету есть золото Азиатских игр прошлого года.

Ранее сообщалось, что российскую штангистку дисквалифицировали за допинг в день рождения.