Кучаев: Головин — большой любитель Dota 2
Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, как он любит проводить досуг, передает «Советский спорт».
По словам футболиста, он часто играет в компьютерные игры, например, PUBG или CS: GO.
«Мне сейчас интересно играть в PUBG даже больше, чем в CS: GO. А с Dota 2 у меня не сложилось как-то», — заявил спортсмен в интервью Cybersport.ru.
Он также отметил, что бывший полузащитник столичного клуба Александр Головин пытался помочь одноклубнику разобраться в игре, однако безрезультатно.
«Головин — большой любитель Dota 2. Вот он и пытался сделать из меня игрока одно время, но не вышло. Честно говоря, мне там лень разбираться. К тому же времени не хватает, чтобы часто заходить в игру. Все забывается. Так что играть в Dota 2 становится как-то неинтересно», — сказал Кучаев.
В завершившемся сезоне футболист принял участие в трех играх Российской премьер-лиги (РПЛ) в составе армейцев, но так и не отметился результативными действиями.
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