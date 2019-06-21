Кучаев: Головин — большой любитель Dota 2

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Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, как он любит проводить досуг, передает «Советский спорт».

По словам футболиста, он часто играет в компьютерные игры, например, PUBG или CS: GO.

«Мне сейчас интересно играть в PUBG даже больше, чем в CS: GO. А с Dota 2 у меня не сложилось как-то», — заявил спортсмен в интервью Cybersport.ru.

Он также отметил, что бывший полузащитник столичного клуба Александр Головин пытался помочь одноклубнику разобраться в игре, однако безрезультатно.

«Головин — большой любитель Dota 2. Вот он и пытался сделать из меня игрока одно время, но не вышло. Честно говоря, мне там лень разбираться. К тому же времени не хватает, чтобы часто заходить в игру. Все забывается. Так что играть в Dota 2 становится как-то неинтересно», — сказал Кучаев.

В завершившемся сезоне футболист принял участие в трех играх Российской премьер-лиги (РПЛ) в составе армейцев, но так и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что сестра Николы Влашича объяснила решение брата остаться в ЦСКА.