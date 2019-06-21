Неймар сфотографировался с игроком «Реала»
Нападающий мадридского «Реала» опубликовал фотографию с форвардом французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром, сообщает «Советский спорт».
Снимок футболист разместил в своем профиле в инстаграме.
Это фото подтверждает слухи о том, что Неймар покинет «ПСЖ» уже в скором времени.
Ожидается, что «сливочные» подпишут бразильца за €130 млн, также в сделку включат еще одного игрока.
Однако сам форвард парижан заявлял, что хочет вернуться в каталонскую «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год.
В завершившемся сезоне 27-летний футболист принял участие в 28 матчах в составе «ПСЖ», став автором 23 голов и 13 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию.