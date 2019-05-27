Избивший жену боец UFC сдастся полиции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/553/12378553/usa-today-8586383-pic905-895x505-48040.jpg">

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Оливейра принял решение сдаться сотрудникам правоохранительных органов, передает «Советский спорт».

Ранее спортсмен избил бывшую жену и похитил пятимесячного ребенка. После этого боец передал младенца сестре.

Глава местного управления полиции Андре Лоренко заявил, что полицейские связались с адвокатом бойца.

«Если Оливейра не приедет, то мы выдадим ордер на его арест. Расследование уже идет», — цитирует Лоренко Globo.

Ранее сообщалось, что боец UFC пострадал от гранаты.