Избивший жену боец UFC сдастся полиции
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс Оливейра принял решение сдаться сотрудникам правоохранительных органов, передает «Советский спорт».
Ранее спортсмен избил бывшую жену и похитил пятимесячного ребенка. После этого боец передал младенца сестре.
Глава местного управления полиции Андре Лоренко заявил, что полицейские связались с адвокатом бойца.
«Если Оливейра не приедет, то мы выдадим ордер на его арест. Расследование уже идет», — цитирует Лоренко Globo.
Ранее сообщалось, что боец UFC пострадал от гранаты.