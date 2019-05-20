Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками

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Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала об отношениях игрока «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева с сокамерниками, передает РИА «Новости».

По словам замглавы, футболистов устраивают их соседи по камерам. Она отметила, что игрок сине-бело-голубых находится в маломестной камере с соседом-украинцем, тогда как Мамаев сидит в большой камере, где ему интересно общение с соседями, в том числе с афроамериканцем.

Однако Меркачева добавила, что спортсмены очень хотят домой, а заниматься футболом в СИЗО они не могут не только из-за усталости, но и из-за того, что площадку якобы нужно переделывать.

8 мая футболистов осудили по делу о двух драках в центре Москвы. Кокорин вместе со своим братом Кириллом был осужден на полтора года тюремного заключения, тогда как Мамаев — на год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина обжаловала приговор.