Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом» в лондонском дерби

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«Челси» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в лондонском дерби в рамках 33-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Эден Азар.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» поднялся на третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В активе команды 66 очков. «Вест Хэм» (42) располагается на 11-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

«Челси» (Лондон) — «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — 2:0

Голы: 1:0 — Азар, 24; 2:0 — Азар, 90.