Тренер «Сент-Луиса» отметил заслуги Тарасенко в матче с «Нэшвиллом»

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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Беруби прокомментировал игру нападающего клуба Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ), передает пресс-служба лиги.

Российский форвард оформил хет-трик и забросил победную шайбу в овертайме.

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«Три гола — это очень серьезно, игра у него сейчас идет. Он оформил три гола, восемь раз бросил по воротам… В общем, сыграл сильно», — сказал Беруби.

В активе у хоккеиста теперь 200 заброшенных шайб в НХЛ. Таким образом, россиянин был признан первой звездой игрового дня.

Ранее стало известно, что всю тройку звезд дня составили российские игроки.