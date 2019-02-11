Тренер «Сент-Луиса» отметил заслуги Тарасенко в матче с «Нэшвиллом»
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Беруби прокомментировал игру нападающего клуба Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ), передает пресс-служба лиги.
Российский форвард оформил хет-трик и забросил победную шайбу в овертайме.
Реклама
«Три гола — это очень серьезно, игра у него сейчас идет. Он оформил три гола, восемь раз бросил по воротам… В общем, сыграл сильно», — сказал Беруби.
В активе у хоккеиста теперь 200 заброшенных шайб в НХЛ. Таким образом, россиянин был признан первой звездой игрового дня.
Ранее стало известно, что всю тройку звезд дня составили российские игроки.