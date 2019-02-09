Легендарный игрок сборной России Вячеслав Фетисов сыграл в хоккей с президентом Финляндии Саули Ниинистё в рамках турнира в поддержку акции Save Pond Hockey, направленной на привлечение внимания к проблемам изменения климата.

«Именно игра в хоккей на открытом воздухе помогла мне в осуществлении моей мечты. В детстве я практически все дни с октября по апрель проводил в Москве на льду прудов и рек. Теперь же вместо коньков нужно, к сожалению, надевать костюм для плавания», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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По словам функционера он очень рад приехать в столицу Финляндии и сыграть в хоккей для привлечения всего мира к столь серьезной проблеме.

Ранее эксперт сравнил игру в хоккей Путина и Лукашенко.