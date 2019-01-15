Медведева поведала о своем распорядке дня в Канаде

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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась рассказом о своем распорядке дня в Канаде, передает «Советский спорт».

Девушка рассказала, что в Канаде чувствует себя спокойно и имеет достаточно свободного времени.

«Встаю в 9:00 или в 8:30, на лед можем выходить в любое время, первая моя тренировка начинается в 11:45 утра. Времени у меня достаточно, встаю, делаю себе кофе, могу сходить побегать, разбудить папу, привести себя в порядок, расчесаться, накраситься. И так спокойно все идет», — начала фигуристка.

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«Потом тренировка, перерыв полчаса, потом разминка, потом еще тренировка. Часов в пять вечера я свободна. С папой ходили на снежное шоу в Канаде – есть время восстановиться морально», – сказала Медведева в прямом эфире в инстаграме журналистки Марии Командной.

Ранее Медведева назвала страну, где планирует жить.