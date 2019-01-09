Эксперт назвал Азара слишком хорошим игроком для «Челси»

<img src="">

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас прокомментировал выступление нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара в матче против «Тоттенхэм Хотспур» в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги, передает «Советский спорт».

Экс-хавбек национальной команды положительно высказался о действиях форварда на поле.

Реклама

«Насколько хорош был Азар в матче с «Тоттенхэмом»? Никогда не думал, что скажу это, но он слишком хорош для нынешнего «Челси», — цитирует Дженаса BBC Radio 5 Live.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Вторая полуфинальная игра состоится 22 января.

Ранее главный тренер «шпор» Маурицио Сарри рассказал, какую позицию необходимо усилить лондонскому клубу.