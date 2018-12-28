Шведский биатлонист ждет очередного отстранения РУСАДА

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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон напомнил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится аккредитации 1 января 2019 года, если до этого времени не будут выполнены требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает «Советский спорт».

«Осталось четыре дня для получения данных Московской лаборатории. Если РУСАДА не уложится до дедлайна, то WADA придется отстранить РУСАДА снова», — написал Самуэльссон в твиттере.

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20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. До 30 июня 2019 года российской стороне необходимо передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Если одно из условий WADA не будет выполнено, РУСАДА сразу лишат статуса соответствия, отечественных спортсменов могут лишить права выступать за рубежом, и Россия не сможет организовывать у себя международные старты.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус обратился к президенту России Владимиру Путину.