Генеральный директор РУСАДА обратился с письмом к Путину

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что российский спорт могут изолировать, если до 31 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.

«Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России

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Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов

Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого. Сегодня тени негативного прошлого тяготят развитие нашего спорта», — приводит письмо Гануса ТАСС.

Напомним, что 20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. Теперь до 30 июня 2019 года российской стороне необходимо передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Если одно из условий WADA не будет выполнено, РУСАДА сразу лишат статуса соответствия, отечественных спортсменов могут лишить права выступать за рубежом, и Россия не сможет организовывать у себя международные старты.

При этом в случае новых санкций в адрес РУСАДА на территории России запретят проводить допинг-контроль.

Ранее двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что может сменить гражданство.