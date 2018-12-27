Глава РУСАДА: все федерации осознают, что мы подходим к краю пропасти

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с доступом экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию.

Он отметил, что в случае потери статуса соответствия выход российского спорта из кризиса будет очень тяжелым.

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«Если сейчас все остановится, то это коснется всех спортсменов, всех федераций, вне зависимости от того, кто стал причиной, где был допинг, а где не было никогда. Все федерации осознают, что мы подходим к краю пропасти», — цитирует функционера Sportbox.

Доступ к данным московской лаборатории до 31 декабря 2018 года — один из шагов дорожной карты по полному восстановлению РУСАДА.

Ранее стала известна дата окончания работ WADA в московской лаборатории.