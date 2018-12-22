Фуркад: я никогда не сдавался за всю свою карьеру

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Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался относительно своего выступления в гонке преследования в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место, передает «Советский спорт».

Спортсмен прокомментировал то, что не собирался принимать участие в соревновании, однако потом принял другое решение.

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«Только идиоты не меняют свое мнение. Я изначально сказал, что после такого ужасного спринта даже не буду выходить на старт. Но потом я стал думать и понял, что моя карьера построена на том, что я никогда не сдавался. Я хотел доказать себе и всем остальным, что я могу бороться не только за победу, но и за самого себя. Я очень рад сегодняшней гонкой, хотя в итоге я и не попал на подиум», — цитирует Фуркада L'Equipe.

Биатлонист пришел пятым, несмотря на то что стартовал с 43-й строчки.

Ранее лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе вновь высказал негативное отношение к россиянину Александру Логинову.