Пятилетний чеченец установил рекорд по отжиманиям и посвятил его Кадырову

Пятилетний чеченец Рахим Кураев установил новый мировой рекорд по отжиманиям, сообщает ТАСС.

Мальчик отжался 4105 раз без перерыва за два часа 25 минут.

«Рахим Кураев активно занимается спортом, это позволило ему за два часа 25 минут отжаться 4105 раз без перерыва, это мировой рекорд. Наш чеченский Шварценеггер, как его называют, посвятил свой рекорд главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Однако у представителей Книги рекордов России возникли незначительные вопросы, и мы намерены повторить выступление через неделю уже в присутствии представителей организации», — рассказал министр республики по физической культуре и спорту Муса Ханариков.

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Предыдущий рекорд принадлежал спортсмену из Калмыкии.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл с визитом к главе Чечни Рамзану Кадырову.