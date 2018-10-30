Адвокат Кокорина-младшего не намерен подавать новые апелляции на арест

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, сообщил, что защита не подавала новых апелляций на решение суда заключить обвиняемого под стражу, передает «Спорт-Экспресс».

Защитник отметил, что ситуация остается неизменной: Кокорин-младший пока пребывает в следственном изоляторе.

Реклама

«С точки зрения защиты ничего не изменилось, новых апелляций не подавали. Пока нахожусь в процессе ознакомления с судебным актом апелляционной инстанции. Никаких вопросов по соблюдению Уголовно-процессуального кодекса и по условиям содержания доверителя у меня нет», — подчеркнул Барик.

Форвард сине-бело-голубых и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев также находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы хавбека «горожан», рассказал, какое количество писем получает его подзащитный за один день.