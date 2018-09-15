Пушков о скандале с Сереной Уильямс: американской элите закон не писан

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Российский политик и руководитель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал скандал с американской теннисисткой в финале US Open, передает «Советский спорт».

В матче против Наоми Осаки американка вступила в конфликт с судьей матча, обвинив того в расизме из-за якобы спорных решений в ее адрес.

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«Вся либеральная публика в США дружно бросилась на защиту Серены Уильямс, которая безобразно вела себя в финале US Open. Требуют наказать судью и так далее. Логика проста: она «великая», а значит — для нее закон не писан. Именно на такой статус претендует американская либеральная элита», — написал Пушков в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что команды сестер Уильямс сравнили с «собачьей сворой».