Пушков о скандале с Сереной Уильямс: американской элите закон не писан
Российский политик и руководитель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал скандал с американской теннисисткой в финале US Open, передает «Советский спорт».
В матче против Наоми Осаки американка вступила в конфликт с судьей матча, обвинив того в расизме из-за якобы спорных решений в ее адрес.
«Вся либеральная публика в США дружно бросилась на защиту Серены Уильямс, которая безобразно вела себя в финале US Open. Требуют наказать судью и так далее. Логика проста: она «великая», а значит — для нее закон не писан. Именно на такой статус претендует американская либеральная элита», — написал Пушков в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что команды сестер Уильямс сравнили с «собачьей сворой».
Вся либеральная публика в США дружно бросилась на защиту Серены Уильямс, которая безобразно вела себя в финале US Open. Требуют наказать судью и т.д. Логика проста: она «великая», а значит - для неё закон не писан. Именно на такой статус претендует американская либеральная элита.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 сентября 2018 г.