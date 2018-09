Гризманн порвал трусы на сопернике во время матча Франция — Нидерланды

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн порвал трусы на сопернике во время матча второго тура Лиги наций между французами и голландцами, сообщает Sport24.

В одном из моментов в пылу борьбы за мяч Гризманн, не успевая за Джорджиньо Вейналдумом, схватил его за предмет экипировки, в результате чего трусы не выдержали нагрузки и порвались.

Реклама

Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 2:1.

Ранее форвард сборной Нидерландов забил первый мяч за 13 лет.

Ain't no way you're getting away from me... @AntoGriezmann @GWijnaldum pic.twitter.com/3A43VPsTST