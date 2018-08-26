Обвиненный в избиении Войнов получил разрешение на игру в НХЛ
Член совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев заявил, что защитник Вячеслав Войнов получил разрешение на игру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Чемпионат.com».
«Вернем ли Войнова в СКА, если ему не дадут разрешение на игру в НХЛ? Ему уже разрешили», — заявил Медведев.
Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он вынужден был уехать из Соединенных Штатов Америки. Из-за дисквалификации Войнов пропустил Кубок мира в 2016 году, а в минувшем сезоне стал олимпийским чемпионом в составе сборной России.
Ранее американский журналист Марк Лазерус обратился к клубам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с призывом отказаться от подписания контракта с российским защитником Вячеславом Войновым.